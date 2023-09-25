Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi'nden kazanan projeler belli oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi'nin başlattığı 'Serbest Fikirler' ve 'Fikirden Girişimciliğe' temalı 2 ayrı yarışmada kazanan projeler belli oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlik temalı proje ve uygulamalarına ara vermeden devam ediyor. Ekrem Yüce'nin "Gençlerin hayal gücü ve fikirleri en büyük gücümüz" anlayışıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde Sakarya'nın yarınları için atılan en önemli adımlarda gençliğin imzası var. Son olarak Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi'nin başlattığı iki örnek yarışma sonuçlandı. "Serbest Fikirler" ve "Fikirden Girişimciliğe" temasıyla düzenlenen iki ayrı yarışmada 15-30 (Serbest Fikirler) ve 18-40 (Fikirden Girişimciliğe) yaş aralığındaki gençler, hayal gücü ve yeteneklerini bir araya getirip birbirinden üretken projeler ortaya koydu.

Yarışmalardan ilki olan "Serbest Fikirler" temasında 75 proje başvuruyu alındı ve 10 proje kamuoyunun oylamasına sunuldu. Toplamda 3 bin 468 oyun kullanıldığı bu yarışmanın şampiyonu en fazla oyu alan Arda Gürsoy'a ait "Topraksız Tarım Projesi" oldu. Genç isme ait proje büyükşehir bürokratları tarafından da incelenerek değerlendirmeye göre uygulamaya alınacak. Gürsoy'a ise başarılı çalışması sebebiyle para ödülü alacak. "Fikirden Girişimciliğe" temasıyla yapılan diğer yarışmada ise yeni bir ürün, tarım girişimciliği ve iş süreçlerini geliştirme kategorilerinde çok sayıda başvuru alındı. Kıymetli fikirleri, geniş bir hayal gücünü ve inovatif uygulamaları içeren projeler Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Ofis Sanat Merkezi'nde jüri değerlendirmesine sunuldu. Ayrıca projelerin sahipleri jüri karşısında projesini ifade etmek için detaylı birer sunum yaptı. Değerlendirme ve puanlama sonunda bu yarışmada 3 proje seçildi. Sena Nur Çetin'in "Ayarlanabilir Süreli Gece Lambası" projesi birinci, Serhat Özkahya'nın "Sakarya Akıllı Otopark Sistemi" (PARKYAPP) projesi ikinci ve Mücahit Yıldırım'ın "Çark Tekne Taksi (ÇTT) Ulaşım" projesi üçüncü oldu. - SAKARYA