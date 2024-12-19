Sahte Pamuk İhracı Ege'nin İtibarını Tehdit Ediyor

10 Aralık'ta gerçekleştirilen Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) Genel Kurulu'nda konuşan Söke Tariş Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, pamuk sektöründe yaşanan sahtecilik girişimlerine dikkat çekti. Özer, eski pamukların Ege'nin kaliteli pamuğu gibi gösterilerek yurt dışına, özellikle Çin'e ihraç edilmeye çalışıldığını ifade ederek bu durumun bölgenin itibarını ciddi şekilde zedelediğini vurguladı.

Başkan Özer, "Bu sahtecilik yalnızca Ege Pamuğu'nun değil, Söke ve çevre bölgelerdeki tüm pamuk sektörünün itibarına darbe vuruyor. Bölgedeki ziraat odaları, ticaret borsaları ve tüm sektör paydaşları acilen harekete geçmelidir" dedi. Özer, sahte pamukların uluslararası pazarda güven krizine yol açtığını ve Çinli firmaların pamuğun kalitesindeki anormallikleri fark ederek hukuki süreç başlattığını da sözlerine ekledi.

"Uluslararası piyasalarda güven sarsılıyor"

Ege ve Söke Pamuğu'nun global pazarda tanınan bir marka olduğuna işaret eden Özer, Doğu ve Güneydoğu illerinden getirilen pamukların Ege pamuğu gibi gösterilip Avrupa'ya pazarlanmasının da ürünün kalitesine büyük zarar verdiğini belirtti.

"Bu tür olaylar, hem üreticilerimizin emeğini heba ediyor hem de yıllar içinde oluşturulan güveni tehdit ediyor. Eğer bu soruna hızlıca çözüm bulunamazsa, bölge ekonomisi ağır darbeler alacaktır" diyen Özer, sahtecilikle mücadele için sektörün tüm paydaşlarının ortak hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sektör paydaşlarına çağrı

Özer, bu krizin çözümü için yalnızca Ankara'da "poz vermekle" yetinilmemesi gerektiğini belirterek, "Ege ve Söke pamuğunun itibarını korumak için vakit kaybetmeden harekete geçmeliyiz. Sahteciliğe karşı kapsamlı bir mücadele gerekiyor" ifadelerini kullandı. - AYDIN