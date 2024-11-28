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Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla resen soruşturma başlattı.

ATM'LERDEN DE GEÇİYOR

ATM'lerin ve para sayma makinelerinin ayırt edemediği sahte dolarların yastık altında tutulduktan sonra tekrar piyasaya sürüldüğü iddialarının ardından bazı döviz büroları ve bankalar 50 ve 100 dolar alımını durdurdu. Sahte dolar haberlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Büromuzca resen soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yapıldı.

BANKACILIK SEKTÖRÜ ALARMA GEÇTİ

Bankacılık sektörü sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar nedeniyle alarma geçti. Bir süredir 'sahte dolar' konusunda şubelere uyarılarda bulunan ancak alım-satım kararını şube inisiyatifine bırakan bazı bankalar, dün itibarıyla yeni duyuru yayımlayarak, "50 dolar ve eski basım 100 dolar" alımının geçici olarak durdurulduğunu bildirmişti.

SAHTE DOLARDAN SONRA SAHTE EURO

İstanbul'da düzenlenen operasyonunda sahte 3 milyon 600 bin Euro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasada sahte dövizin dolaştığına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberler üzerine çalışma yaptı.

İKİ İLÇEDE OPERASYON

Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

HAPİS CEZASI MEVCUT

Sahte para basmanın ve bilerek kullanmanın 2 yıldan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezaları var.

Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Ne olacak ki, sahte para basmanın cezası 1 yıl. Onda da iyi hal indirimi vs. girmeden salınıverirler.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

nerde yedin paraları söyle söyle :)

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Sadece 2 yıl mı? Keşke ben bassaydım dolar

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Haber YorumlarıBir kul null:

yine bir dizi'nin yol açtığı suçluluk vesaire gibi bir şey olmuş ya da daha önce varmış ona istinaden bu dizi yapılmış olabilir kalpazan dizisi gerçekleşiyor mu yoksa bu olaylardan sonra mı kalpazan dizisi yayınlanıyor :))))

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