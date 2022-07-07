Sagra ilk konsept mağazasını açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sagra ilk konsept mağazasını açtı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Sagra ilk konsept mağazasını açtı

Çikolata çeşmesiyle ünlü Sagra, yenilenen tasarımı ve tatlarıyla, 'Dünya Çikolata Günü'nde, ilk konsept mağazasını açtı.

Çikolata çeşmesiyle ünlü Sagra, yenilenen tasarımı ve tatlarıyla, 'Dünya Çikolata Günü'nde, ilk konsept mağazasını açtı. Sanatsal detaylarıyla dikkat çeken mağaza, geleneksel lezzetlerinin yanı sıra yenilikçi menüsüyle çikolata sevgisini deneyime dönüştürüyor.

Sagra, İstanbul'daki ilk konsept mağazasını 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü'nde Galataport'ta açtı. Yeni mağazasında, geçmişi ve geleceği kucaklayan bir konsept oluşturan marka, ünlü çikolata çeşmesini de ziyaretçileri ile buluşturdu. Eskiden olduğu gibi, markanın farklı lezzetini çeşmeden kavanoza dolduran konuklar, özel çikolata barında kendi çikolatalarını usta şeflerle birlikte hazırladı.

Kıyafetler Arzu Kaprol imzalı

Yapılan açıklamaya göre, mağaza çalışanlarının kıyafetleri, ünlü modacı Arzu Kaprol tarafından hazırlandı. Kaprol, kıyafetleri markanın geçmişle geleceği buluşturan yeni marka algısını yansıtan bir konseptte tasarladı. Mağaza çalışanlarının kullanacağı aksesuarlar ise fındık kabuğundan üretildi.

Yeni konseptte sürdürülebilirlik ön planda

Kullanılan ürünlerden enerji tasarrufuna kadar sürdürülebilirliği ön plana alan Sagra'nın yeni mağazasında tamamı doğal sertifikalı bitki çayları satışa sunuluyor. Ayrıca paket servislerde ahşap çatal-bıçak setleri kullanılıyor. Kahve makinalarında da ısıtma işlemi için geri dönüşümden geçirilmiş sulardan elde edilen ısı kullanılarak, enerji kaybı minimum seviyelere indiriliyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Arzu Kaprol İstanbul Ekonomi Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title