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Sagra Grup, Business Honors Awards'tan 5 Ödülle Döndü

Sagra Grup, Business Honors Awards'tan 5 Ödülle Döndü
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Sagra Grup, Business Honors Awards'ta Tadelle ve Sarelle markalarıyla toplam 5 ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı. En iyi sosyal medya yönetimi, en yenilikçi ürün stratejisi ve en iyi TV reklamı kampanyası gibi birçok kategoride ödüller kazandı.

Sagra Grup, Business Honors Awards'tan 5 ödülle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sagra Grup markalarından Tadelle, 2024 sosyal medya kampanyaları ile "En İyi Sosyal Medya Yönetimi", parça fındıklı kakaolu fındık ezmesi lansmanıyla "En Yenilikçi Ürün Stratejisi", Sarelle ise relansman kampanyasıyla "En İyi TV Reklamı Kampanyası", bitter vegan fındık ezmesiyle "En İyi Pazarlama İnovasyonu" kategorilerinde ödül aldı.

Sagra 1936 Mağazacılık ise çikolata çeşmesiyle "En Yenilikçi Ürün ve Hizmet Geliştirme" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Otomotiv, finans, enerji, FMCG, teknoloji, inşaat, sağlık, hizmet, medya, eğlence, lojistik ve girişimcilik gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler, Business Honors Awards'ta satış, pazarlama, iş geliştirme, kurumsal iletişim ve insan kaynakları kategorilerinde değerlendiriliyor.

Topluma, çevreye ve sektörlerine anlamlı katkılar sunan girişimlerin ve liderlerin ödüllendirildiği yarışma, iş dünyasındaki kalıcı başarıların arkasındaki gerçek hikayeleri, stratejileri ve liderlik yeteneklerini ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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