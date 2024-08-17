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Sağlık-Sen Genel Başkanı: Ambulanslar doğru şekilde kullanılmalı

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 112 acil sağlık hizmetlerinde ambulansların doğru şekilde kullanılması gerektiğini belirtti. Doğan, çağrılar arasında vaka elemesi yapılması ve objektif kriterlerle puanlama sisteminin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "İki aydır dizi ağrıyan hastaya gecenin dördünde ambulans çıkarsa, dişi ağrıyan hastaya ambulans giderse, kalp krizi geçiren hastaya gönderecek ambulans bulamayız" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 112 çalışanlarının çalışma şartlarına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Doğan, 112 acil sağlık hizmetleri ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmasının zorunlu hale geldiğine vurgu yaptı.

Doğan, her çağrı için ambulans gönderilmemesi gerektiğini dile getirerek, ambulans gönderiminin hastanın durumuna göre yapılması gerektiğini kaydetti. Doğan, "112 ekiplerinin gerçek hastaya ulaşabilmesi için 112'ye gelen çağrılar içinde vaka elemesi yapılmalı, her çağrıya ambulans çıkışı yapılmamalıdır. İki aydır dizi ağrıyan hastaya gecenin dördünde ambulans çıkarsa, dişi ağrıyan hastaya ambulans giderse, kalp krizi geçiren hastaya gönderecek ambulans bulamayız. Trafik kazasına yetişecek ambulans bulamayız. Kaynaklarımız sınırlı, sürdürülebilir bir sistem için objektif kriterlerle puanlama sisteminin uygulandığı vaka eleme sistemine geçilmelidir. Bunu dünya genelinde başarıyla uygulayan ülkeler mevcut, değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Düşük Kalan Ek Ödemeler Riskli Birim Üzerinden Yeniden Düzenlenmeli"

Doğan, 112 ekiplerinin sorunlarının dikkate alınması gerektiğini de sözlerine ekleyerek, "Dört teker üstünde kar-kış demeden, gece gündüz vakadan vakaya koşan acil sağlık hizmetleri çalışanları ihmal edilmemeli, sorunları görülmelidir. Yetersiz olan sürücü farkları güncellenmeli, düşük kalan ek ödemeleri için riskli birim seviyesinden yeniden düzenleme yapılmalı, kayıplar telafi edilmelidir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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