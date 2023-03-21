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Müjdeyi Bakan Koca duyurdu! Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alacak

Ekonomi Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı. Koca, "6069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 42 bin 500 personelin istihdam edileceğinin müjdesini paylaştı.

İŞTE ALIM YAPILACAK ALANLAR

Tek tek alanları da yazan Bakan Koca, "42.500 yeni personel istihdamı. KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alacak

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

soner keskin:

Emekli aylıklarına ara zam yapılmalı , aylıklar zamlar karşısında eridi.

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