Safranın Hasadı Devam Ediyor: Safranbolu'da 'Mucize Bitki' Yetiştiriliyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 'mucize bitki' olarak bilinen safranın hasadı sürerken, yerel çiftçiler verim artışından memnun. Bu yıl yaklaşık 30 dekar alanda üretim yapılırken, kilogram fiyatı 600 bin lira olarak belirlenmiş durumda.

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadı devam ediyor.

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 14 köyde 45 çiftçi tarafından yaklaşık 105 dekar alanda üretiliyor.

Geçen yıl Avrupa Birliğinden (AB) coğrafi işaret tescili de alan safranın hasadı sürüyor.

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan 22 yaşındaki ziraat mühendisi Mine Yılmaz, AA muhabirine, babasıyla Safranbolu safranını daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl yaklaşık 30 dekar alanda safran üretimi yaptıklarını belirten Yılmaz, çiçeklenmenin gayet iyi olduğunu, verimin her geçen gün arttığını, çiçeklenmenin 20-25 gün daha sürmesini beklediklerini anlattı.

Yılmaz, kilogram fiyatı 600 bin lira olan safrandan bu yıl 24-25 kilogram ürün elde etmeyi hedeflediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok fazla misafir ağırlıyoruz. Her gün buraya geliyorlar, beraber hasat yapıyoruz. Hasattan sonra harmanımızı yapıyoruz. Hem doğayla bütünleşiyorlar hem de safran çiçeği hasadını deneyimlemiş oluyorlar. Onların da hoşuna gidiyor. Misafirlerimizi burada ağırladığımız için çok mutluyuz."

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
