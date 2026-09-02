Haberler

Safranbolu'da çavuş üzümü hasadı başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde coğrafi işaretli çavuş üzümü için hasat başladı. Yaklaşık 2 bin dekarda yetiştirilen üzüm, ince kabuğu ve aromasıyla öne çıkıyor. Bu yıl rekoltenin dekara 700-800 kilogram civarında olması bekleniyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretle tescilli çavuş üzümü için bağlarda hasat mesaisi başladı.

Bağcılığın uzun yıllara dayandığı ilçede, çavuş üzümü yaklaşık 2 bin dekar alanda yetiştiriliyor. İnce kabuğu, az çekirdeği, kendine has aroması ve kokusuyla ön plana çıkan Safranbolu çavuş üzümünün, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, AA muhabirine, Karabük'e özgü yerel çeşitlerden coğrafi işaretli Safranbolu çavuş üzümünde hasat döneminin başladığını söyledi.

Çavuş üzümünün sulu ve gevrek yapısı, ince kabuğu ve hoş aroması ile üzümseverlerin vazgeçilmezi olduğunu belirten Önder, "'Üzümlerin çavuşu' olarak nitelendirdiğimiz Safranbolu çavuş üzümünü bölgemizde ve ülkemizde tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve üretimini teşvik etmek görevimiz." dedi.

Konarı köyünden çiftçi Hasan Yakupoğlu, 36 yıldır bağcılık yaptığını kaydetti.

Bağın içinde çeşitli üzümlerin bulunduğunu aktaran Yakupoğlu, "18 çeşit üzümümüz vardır. Ağırlıklı olarak çavuş, kardinal ve Hamburg misketi var. 13 dönümlük bağın yaklaşık 9 dönümünde çavuş üzümü yetişiyor. Yağmurlar nedeniyle bu yıl rekolte çok yüksek değil fakat Allah bereket versin yine iyi ürünümüz var. Dekara 700-800 kilogram civarında rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

Yakupoğlu, çavuş üzümünün sulu, çekirdeği az, iri ve oldukça tatlı bir üzüm çeşidi olduğuna değinerek, "Piyasada sofralık üzümler içinde birinci sırayı alır. Çavuş üzümüne rağbet çok. Pazarlamayı çoğunlukla bahçeden yapıyoruz. Pazarlarda satışımız çok az olur. Kilogramı 150 lira." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber

Umutlar çabuk söndü! Marmara'daki gemi kazasından kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir adım attı, çamura saplandı! Arkadaşı oralı bile olmadı

Suya girince kabusu yaşadı, arkadaşının tepkisi dikkat çekti
Vefanın böylesi...Ana-oğul hüngür hüngür ağladılar

Ana-oğul hüngür hüngür ağladı! İşte nedeni
30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi! Görenler şaştı kaldı

İlk başta dilenci zannedebilirsiniz ama işin aslı çok başka
İş için İstanbul'a geldi, hayatının şokunu yaşadı! Dövüp gasp ettiler

Kim bunlar? İş için İstanbul'a gelen vatandaşa kabusu yaşattılar
30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor! Üstelik yalnız da değil

30 ilden büyük ilçenin başkanı AK Parti'ye geçiyor
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan tatil pozları!

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’ndan Tatil Pozları!