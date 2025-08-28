Sadıkoğlu: '6. bölge teşviki devam etmeli'

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Üyelerimizin karlılığı erimiş, öz kaynakları zayıflamış, yatırım iştahı baskılanmıştır. Geçici desteklerle zaman kazanmak değil, kapsayıcı teşviklerle üretimi yeniden anlamlandırmak zorundayız. İlimizde uygulamada olan 6. bölge teşvikleri var, o da yıl sonunda sona erecek. Depremden büyük yara almış ilimiz ekonomisi için bu teşvik devam etmeli" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Hakan Er başkanlığında 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonunda düzenlendi.

"İş dünyası olarak önümüzü görmek istiyoruz"

Meclis toplantısında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, iş dünyasının yaşadığı zorluklara değinerek 6. bölge teşviklerinin Malatya'da devam etmesinin elzem olduğunu söyledi. Başkan Sadıkoğlu, "Gerek sınırlarımızdaki jeopolitik krizler gerek ülkemizdeki ekonomik dalgalanma hepimizi her açıdan zorlar hale geldi. Bugün geldiğimiz noktada; firmalarımızın karlılığı erimiş, öz kaynakları zayıflamış, yatırım iştahı baskılanmıştır. Bu sadece üyelerimizin sırtlanabileceği bir yük değil. Geçici desteklerle zaman kazanmak değil, kapsayıcı teşviklerle üretimi yeniden anlamlandırmak zorundayız. İlimizde uygulamada olan 6. bölge teşvikleri var. O da yıl sonunda sona erecek. Depremden büyük yaralar almış ilimiz ekonomisi için bu teşvik şart. Devam etmesi için her türlü mücadeleyi gösteriyoruz. İş dünyası olarak artık günü kurtarmak değil, önümüzü görmek istiyoruz" mesajı verdi.

"Ödemeler şart istemeden tüm üreticilere yapılmalı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından zirai don destek ödemesi hakkında yaptığı açıklamayı değerlendiren Başkan Sadıkoğlu, "12 Nisan'da yaşadığımız zirai don afetinin üzerinden 130 gün geçti. Bugüne kadar üreticimize herhangi bir ödeme yapılmadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Kabine Toplantısının ardından destek ödemesi ile ilgili ilk detayları paylaştı. 420 bin üreticiye toplamda 23,4 milyar TL destek sağlanacağını söyledi. Yapılacak ödemeler için şimdiden teşekkür ediyoruz. Ancak ödemelerin TARSİM veya ÇKS kaydı gibi şartlar olmadan tüm üreticilere yapılmasını bekliyoruz. Esnafımız, tüccarımız ve ihracatçımız içinde destek paketlerinin şart olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

TSO üyeleri için Çin'e ön şartsız e-vize imkanı

Çin Büyükelçiliği ile yürütülen görüşmeler sonucunda TSO üyelerine ön şartsız e-vize imkanı sağlanacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, "Geçtiğimiz aylarda Çin Büyükelçisini ve heyetini Odamızda ağırlamıştık. O gün yapmış olduğumuz talep doğrultusunda yürüttüğümüz resmi yazışmalar ve görüşmeler neticesinde Çin'e ön şartsız e-vize imkanı sağlanması kararı alındı. Üyelerimiz, 1 Eylül 2025 tarihi itibarıyla başvurarak 180 gün geçerli, 30 gün ikamet süreli ön şartsız e-vize imkanından yararlanabilecek. Üyelerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Milletimiz hiçbir zaman esaret içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz da"

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Malazgirt Zaferi'ne de değinen Başkan Sadıkoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında şanlı Türk ordusunun, 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamasıdır. Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiçbir zaman esaretlik içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz da. Zor şartlar altında kazanılan Büyük Taarruz Meydan Muharebesi bunun en güzel örneğidir. Büyük Taarruzun sonucu olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde, Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Anadolu'yu bizlere vatan kılan Malazgirt Zaferi'nin de 954. yıl dönümü. Bu vesileyle Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gazze'de 730 gündür soykırım yaşanıyor

Gazze'de 730 gündür süren soykırımı da gündemine alan Başkan Sadıkoğlu, "7 Ekim 2023'ten bu yana 60 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti, yaralananların sayısı 145 bini geçti. Ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Gazze'de yaşanan açlık, zulüm ve ölüm, tüm insanlığın ayıbıdır. Dünyaya adalet ve demokrasi bahşettiklerini söyleyen Batılı ülkeler, İsrail'in Gazze'de soykırım yapmasını en doğal hakkı olarak görüyorlar. Ne yazık ki dünya baktığını görmüyor, işittiğini duymuyor, konuştuğunda ise gerçekleri saklıyor. Canımız yanarak takip ettiğimiz vahşi saldırıları ilk gününden bugüne lanetledik, lanetlemeye de devam edeceğiz" dedi.

Başkan Sadıkoğlu'nun konuşmasının ardından gündem maddeleri ele alındı. Meclis toplantısında ayrıca geleneksel hale gelen plaket takdimleri gerçekleştirildi. 25 yılı aşkın süredir Oda üyeliği bulunan ve üretimden istihdama pek çok alanda Malatya'ya ve şehir ekonomisine değer katan şirket yetkililerine teşekkür plaketi takdim edildi. - MALATYA