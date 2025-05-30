Sabri Ülker Vakfı'nın 'Sevimli ve Dengeli Tabaklar' Yarışması Sonuçlandı

Kuruluşunun 15'inci yıl dönümünü kutlayan Sabri Ülker Vakfı'nın "Sevimli ve Dengeli Tabaklar" yarışmasında, dereceye giren okullar belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Yemekte Denge Eğitim Projesi"ni yürüten Sabri Ülker Vakfı, projenin uygulandığı 25 ilde, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerel mutfak kültürüyle harmanlanarak okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklara kazandırılması hedefiyle "Sevimli ve Dengeli Tabaklar Yarışması"nı düzenledi.

Yarışmada okul öncesi, 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri, birbirinden renkli tabaklarla imza attı. Tabaklar; karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral dengesi, yöresel mutfak kültürünü anlatan ürünler içermesi, estetik açıdan çocukların ilgisi çekecek şekilde düzenlenmesi ve hikayesinin yazılı olarak anlatılması kriterleriyle değerlendirildi.

Okulların bu ölçütlere uygun tabak örnekleri arasından 25 il birincisi seçilmesinin ardından ilk 3'e girenler de belirlendi. İzmir'den Ömer Seyfettin İlkokulu, Ege bölgesinin renklerini ve besin zenginliğini ortaya çıkaran tabağıyla birinci seçildi. Trabzon'daki Akçaabat Kavaklı İlkokulu, "Sağlıklı Tabak Ressamı Annem" isimli tabağıyla ikinci, Aydın Efeler'den Hacı Celal Oto İlkokulu, "Zeybeğin Dönüşü" adlı tabağıyla üçüncü oldu.

Birinciliği kazanan okula Sabri Ülker Vakfı Yayınları Kütüphanesi kurulacak. İkinci okul, kitaplık ve Sabri Ülker Vakfı Yayınları seti, üçüncü okul ise Sabri Ülker Vakfı setiyle ödüllendirildi. Dereceye giren tabakları hazırlayan sınıflardaki öğrencilere beslenme seti hediye edilirken, yarışmanın tüm il birincilerine ise plaket verilecek.

Ödül töreni, dereceye giren okulların yer aldığı şehirlerde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği tarihte düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabri Ülker Vakfı Başkanı Dr. Talat İçöz, Sabri Ülker Vakfı olarak 15 yıldır bilimsel temellere dayanan, eğitici ve kapsayıcı projelerle çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yemekte Denge Eğitim Projesi kapsamında düzenledikleri yarışmanın, yaratıcılık ve bilimsel yaklaşımın birleştiği örnek bir okul projesi olarak öne çıktığını aktaran İçöz, şunları kaydetti:

"Yarışmayla çocuklarımızın dengeli beslenmenin temel ilkelerini, yerel mutfak kültürlerini sahiplenerek öğrenmesini hedefledik. Eğlenceli, yaratıcı ve kapsayıcı bir katılım modeli sunan bu projeyle, dengeli beslenme bilincini küçük yaşlardan itibaren kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sabri Ülker Vakfı'nda en büyük motivasyonumuzu, gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi oluşturuyor. Buradan aldığımız güçle, bilimi rehber edinerek eğitimin her kademesinde daha fazla çocuğumuza ulaşmaya ve dengeli beslenme farkındalığını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."