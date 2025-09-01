Sabiha Gökçen Havalimanı Günde 855 Uçuşla Rekor Kırdı

Güncelleme:
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü gerçekleştirilen toplam 855 uçuşla tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısını kaydetti ve birçok uluslararası havalimanını geride bıraktı.

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü gerçekleştirilen 427 iniş, 428 kalkış olmak üzere toplam 855 uçuş trafiğiyle tüm zamanların en yüksek günlük uçuş sayısına ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamaya göre; 31 Ağustos'ta toplamda 855 uçuş trafiğiyle tüm zamanların en yüksek günlük uçuş rekoru elde edildi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 31 Ağustos'ta ulaştığı günlük uçuş rekoruyla birlikte; Viyana Havalimanı, Zürih Havalimanı, Kopenhag Havalimanı, Dublin Havalimanı, Milan-Malpensa Havalimanı, Paris-Orly Havalimanı, Oslo Havalimanı, Lizbon Havalimanı, Manchester Havalimanı ve Berlin Brandenburg Havalimanı gibi birçok uluslararası havalimanlarını uçuş trafiğinde geride bıraktı.

Uçuş rekoru ile ilgili olarak HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu büyük başarı, ülkemizin havacılıktaki gücünü ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın artan yolcu kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Gökyüzüne açılan kapımızda birlikte yeni rekorlara" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
