Haberler

Sabiha Gökçen, Avrupa'da yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ACI Europe'un 2025 Havalimanı Trafik Raporu'na göre, yolcu sayısını en fazla artıran major havalimanı oldu ve 2025 yılında 48,41 milyon yolcuya ulaşması bekleniyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe) tarafından yayınlanan "2025 Havalimanı Trafik Raporu"na göre, 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren major havalimanları kategorisinde yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren major havalimanları kategorisinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımız Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. ACI Europe 2025 Havalimanı Trafik Raporu'na göre, 2025 yılında yolcu trafiğimiz, bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,7 artarak 48,41 milyon yolcuya ulaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'nın yükselen yıldızı olmaya devam ediyor."

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı

Görüntüleri yürekleri parçaladı! Bunu yapan insan olamaz
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Gaziantep'te kızlar arasındaki kavga kanlı bitti: 1 yaralı

Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı

Görüntüleri yürekleri parçaladı! Bunu yapan insan olamaz
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
Gümrükten usulsüz geçirilen 65 lüks araca el konuldu: 22 gözaltı

Bunun gibi onlarcası tek seferde yakalandı