Sabiha Gökçen Havalimanı 25 yaşında

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, faaliyete geçişinin 25. yılını çalışanlarının katıldığı törenle kutladı.

Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak 2001'de 47 bin yolcuyla hizmet yolculuğuna başlayan ISG, 2025 yılında 48,4 milyon yolcu sayısına ulaştı.

Türkiye'nin yolcu sayısında önde gelen havalimanları arasında yer alan ISG, geride kalan çeyrek asırlık süreçte toplam 460 milyon misafir ağırladı.

İstanbul ve çevresine yakınlığı, kara, deniz ve raylı sistem bağlantılarıyla transfer noktası olarak talep gören havalimanı, 54 ülkede 39 iç hat ve 115 dış hat olmak üzere toplam 154 destinasyonu İstanbul'a bağlıyor.

Sabiha Gökçen'in 25. yaşı için terminalde düzenlenen törene, terminal işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato Mohd Izani Ghani, ISG üst yönetimi ve çalışanlar katıldı. Etkinlikte, kutlama pastası da kesildi.

"Stratejik işbirliğinin en somut yansıması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAHB Yönetici Direktörü Ghani, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın gelişim yolculuğuna en başından beri eşlik eden bir kurum olarak, sergilenen büyümeden gurur duyduklarını belirtti.

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecilerinden biri olan MAHB için Sabiha Gökçen Havalimanı'nın stratejik bir önem taşıdığını vurgulayan Ghani, şunları kaydetti:

"ISG, Malezya ve Türkiye arasında karşılıklı güven, ortak hedefler ve uzun vadeli bir büyüme vizyonu üzerine inşa edilen stratejik işbirliğinin en somut yansıması. Türkiye'de bizlere gösterilen güven ve sunulan destek için en derin şükranlarımı sunuyorum. Birlikte, küresel havacılığın son çeyrek asırdaki en dinamik başarı hikayelerinden birini ortaklaşa kaleme alıyoruz. Bu yolculuğa emek veren herkesi gönülden tebrik ediyorum."

"25 yılda çok önemli bir mesafe katettik"

Sabiha Gökçen Havalimanı Ticari İşler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Kerem Maybek de havalimanının güçlü büyümesini sürdürülebilir hale getirme yolunda önemli mesafe kaydettiklerini aktardı.

ISG'nin, İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük "giriş" ve "bağlantı" noktalarından biri olarak tamamlayıcı rolüyle örnek hizmetler verdiğine değinen Maybek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sabiha Gökçen, hızlı, kolay, bütçe dostu ve dijital bir ikincil havalimanı olarak hem yolculara hem de Türk havacılık sektörüne stratejik değerler sunuyor. Her yıl üzerine yeni bir şeyler ekleyerek gelişiyoruz ve 25 yılda çok önemli bir mesafe katettik. Bu süreçte katkısı bulunan, bugün aramızda olmayan çalışma arkadaşlarımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz. Gelecek 25 yılda da ülkemize en yüksek katkıyı sağlamak ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için paydaşlarımızla uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz."