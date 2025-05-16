Sabancı Topluluğu'ndan Atatürk'ün Anma Günü'nde Yeni Film

Sabancı Topluluğu'ndan Atatürk'ün Anma Günü'nde Yeni Film
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Sabancı Topluluğu, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Birlikteliğin 100'ü' serisinin ikinci filmini yayımladı. Filmde, gençlerin geleceğin inşasında önemli bir rolü olduğu vurgulandı.

Sabancı Topluluğu, 19 Mayıs Atatürk'ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Birlikteliğin 100'ü" serisinin ikinci filmini, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün izinde Sabancı'nın gençlere olan güveninin ve inancının vurgulandığı filmde, topluluğun, ikinci yüzyılda da gençlerle birlikte çalışmaya, üretmeye, başarmaya devam edeceğinin altı çizildi.

"Birlikteliğin 100'ü" serisinin ilk filminde, Sabancı Topluluğu'nun kurucusu Hacı Ömer Sabancı'nın, amcası Hacı Ahmet Sabancı ile birlikte Kayseri'den Adana'ya yürüyerek ulaşması anlatılmıştı. 100. yıl iletişimi kapsamında hazırlanan film serisinin diğer iki versiyonu da gelecek dönemde yayına alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Kurumsal Marka Yönetimi ve İletişim Bölüm Başkanı Filiz Karagül Tüzün, Sabancı'nın 100 yıllık tarihinde, gençlere güvenmenin, gençlerle birlikte aynı yolu yürümenin her zaman ön planda olduğunu belirtti.

Gençleri, geleceği birlikte inşa ettikleri yol arkadaşları olarak gördüklerini aktaran Tüzün, "Bu yol arkadaşlığı, Sabancı'nın 100 yılına yön veren 'Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanlarıyla paylaşmak' ilkesinin de en büyük itici güçlerinden biri. Bu yaklaşım, bu sene büyük bir coşkuyla kutladığımız 100. yılımıza ilişkin çalışmalarımızın da temelini oluşturuyor. Biz bu tarihi dönüm noktasını geçmişe bir saygı duruşu olduğu kadar, bir gelecek vizyonu olarak ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüzün, Sabancı'nın rotasının daima ileriye, daima geleceğe dönük olduğunu vurgulayarak, "Gençliğin temsil ettiği dinamizm, cesaret ve yenilikçilik ruhu, bizim kurumsal değerlerimizle birebir örtüşüyor. 19 Mayıs'ın simgelediği bağımsızlık ve gençlik ideali, bizim için sadece bir tarihsel referans değil, aynı zamanda her gün rehber aldığımız bir ilham kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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