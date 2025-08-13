Sabancı Holding, 2025 İlk Yarısında 714,1 Milyar Lira Kombine Gelir Elde Etti

Stratejik büyümesine 2029 yol haritası kapsamında devam eden Sabancı Holdingin kombine satış geliri, 2025'in ilk yarısında 714,1 milyar liraya yükseldi.

Sabancı Holding, yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını paylaştı.

Holding'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding söz konusu dönemde kombine gelirlerini 357 milyar lira seviyesine yükseltirken, 1,8 milyar lira konsolide net kar elde etti. Böylece, şirketin ilk 6 aydaki kombine gelirleri de yüzde 4'lük artışla holding temettü geliri hariç 714,1 milyar liraya ulaştı.

Şirket, finansal disiplin ve etkin maliyet yönetimi sayesinde bilanço yapısını kuvvetlendirmeye devam ederken yatırımlarını da kararlılıkla sürdürerek, yılın ilk 6 aylık döneminde 42,1 milyar lira büyüklüğünde kombine yatırımı gerçekleştirdi.

Türkiye'de ve ABD'de yenilenebilir enerji kapasitesini artırıyor

Sabancı, söz konusu dönemde Türkiye'de ve ABD'de enerji portföyünü büyütmek için de önemli adımlar atmaya devam etti. Sabancı Holding ve E.ON ortaklığında faaliyet gösteren Enerjisa Üretim, yurt içinde YEKA RES-2 kapsamındaki rüzgar yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte enerji üretim kapasitesini 4 bin megavatsaatin üzerine taşıdı.

Enerjisa Üretim, Türkiye'deki toplam kurulu gücünü 2028 sonuna kadar en az 6 bin 250 megavatsaate çıkarmayı hedefliyor. Diğer yandan, sermayesinin tamamı Sabancı Holdinge ait olan Sabancı Renewables Inc., ABD'de yenilenebilir enerji kurulu gücünü artırmaya yönelik adımlarını kararlılıkla sürdürürken, güneş enerjisi yatırımlarına devam ediyor.

Sabancı Holding, yılın ilk yarısında, kurumsallaşma alanında Türk iş dünyasında da aktif rol alırken, Türkiye'de aile üyelerinin hissedar olduğu büyük holdingler arasında bir ilk olan uygulamayla, Sabancı Holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığını, topluluğun profesyonel yöneticilerinden olan Hayri Çulhacı üstlendi.