S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin döviz ve yerel para cinsinden kredi notunu 'BB-/B' olarak teyit etti ve not görünümünü 'durağan' olarak belirledi. Enerji fiyat şokunun ekonomik etkilerinin sınırlı kalacağı öngörüldü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notlarını "BB-/B" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak tuttu.

S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz ve yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarının "BB-/B" olarak teyit edildiği bildirildi.

Not görünümünün ise "durağan" olduğu belirtilen açıklamada, bunun Türkiye ekonomisinin devam eden enerji fiyat şokunu, yetkililerin sıkı para politikası ve ücret belirleme politikalarını sürdürmesi ve döviz rezervlerinde ilave erimeyi önlemesi varsayımıyla atlatacağı yönündeki görüşü yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği enerji fiyat şokuna işaret edilerek, çatışmanın yatışacağı, enerji fiyatlarının düşeceği ve yurt içi politika bileşiminin ihtiyatlı kalacağı varsayımıyla ekonomik etkilerin sınırlı kalacağının düşünüldüğü kaydedildi.

Küresel enerji fiyatlarının daha uzun süre yüksek seyretmesinin bu varsayımlar açısından risk oluşturduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin döviz rezervlerinin toparlanması ve Türk lirasına yönelik uzun vadeli güven yeniden tesis edilirken enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi halinde kredi notunun yükseltilebileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu araçları mahvetti

Beyzbol topu büyüklüğünde yağdı, sağlam araba bırakmadı!
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Samsun'da tartışma kanlı bitti, mesai arkadaşının katili oldu

Tam 9 yerinden bıçakladı: Mesai arkadaşını hayattan kopardı!
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
ABD’de beyzbol topu büyüklüğünde yağan dolu araçları mahvetti

Beyzbol topu büyüklüğünde yağdı, sağlam araba bırakmadı!
Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de

25 yıl aradan sonra Premier Lig'deler!