S&P'den Türkiye raporu! Yıl sonu dolar, faiz, büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's Global (S&P), gelişmekte olan ülkelerle ilgili 2022 yılı ikinci çeyrek ekonomik görünüm raporunu yayımladı. "Emtia fiyatları artarken büyüme yavaşlıyor" başlıklı raporda, gelişmekte olan ülkeler için büyüme tahmini 2022 yılı için yüzde 4,8'de yüzde 4'e, 2023 yılı için yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e düşürüldü. Kasım 2021'deki tahmininde Rusya için 2022'de yüzde 2,7 büyüme öngören S&P, dün yayımladığı raporda yüzde 8,5'lik küçülme öngördü.

BÜYÜMEDE SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

S&P, 2022 için küresel ekonomik büyüme tahminini de yüzde 4,2'den yüzde 3,6'ya düşürdü. 2022'de Türkiye için ortalama yüzde 55'lik enflasyon öngören S&P, Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sene sonuna kadar yüzde 9,5'e indirmesini bekliyor. Raporda dolar/TL tahminleri de yer aldı. S&P, dolar/TL'nin 2022'de ortalama 15,3, yıl sonunda 16,00 olmasını bekliyor.

SAVAŞ SORUNLARI BÜYÜTTÜ

Ukrayna'daki savaşın Türkiye'nin yüksek enflasyon ve cari açık sorununu ağırlaştırdığına dikkat çekilen raporda, 2021'de yüzde 11 olan ekonomik büyüme oranının yüzde 2,4'e sert düşüş göstereceği vurgulandı. Ocakta sanayi üretimi ve perakende satışlarda aylık bazda küçülme olduğuna dikkat çeken S&P, Ukrayna, Rusya ve Euro bölgesi pazarlarında da Türkiye'nin ihracatının düşmekte olduğuna işaret etti. Körfez ülkelerine ihracatın artışının diğer pazarlardaki kayıpları kısmen telafi edebileceği belirtilen raporda, turizm gelirleri için de belirsizlik olduğu ifade edildi.

TURİZMDE BELİRSİZLİK

Raporda ayrıca, pandemi sonrası toparlanma ve TL'deki değer kaybı nedeniyle Avrupa'dan Türkiye'ye turist akışının artabileceği ancak geçen sene Türkiye'ye gelen toplam turist sayısının yüzde 19'unu oluşturan Rusya'dan bu sene için rakamın azalmasının muhtemel olduğu, öte yandan Türkiye'nin Rusya'dan uçuşların devam ettiği az sayıdaki ülkeden biri olmasının da avantaj olabileceği belirtildi. Artan enerji ve gıda fiyatlarına paralel olarak cari açığın arttığı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha hızlı sıkılaşmaya gideceği bir ortamda TL'nin baskı altında kalacağına dikkat çeken kurum, enflasyonun daha da yükseleceğini öngördü.

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