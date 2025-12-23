Haberler

İtalya Rekabet Kurumu, Ryanair'e 255,7 milyon avro para cezası kesti

Güncelleme:
İtalya Rekabet Kurumu, Ryanair'in hava taşımacılığı piyasasındaki hakim konumunu kötüye kullandığını belirterek şirketine 255,7 milyon avro para cezası kesti. Ryanair, bu cezaya itiraz edeceğini açıkladı.

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), İrlanda merkezli ucuz tarifeli hava yolu şirketi Ryanair'e, İtalya ve Avrupa yolcu hava taşımacılığı piyasasındaki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle 255,7 milyon avro para cezası kesti.

Antitrust kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Ryanair DAC ve ana şirket Ryanair Holdings plc'ye; Nisan 2023'ten Nisan 2025'e kadar olan dönemde Avrupa yolcu taşımacılığı piyasasındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan 255 milyon 761 bin 692 avro para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan detaylı soruşturmada, düşük maliyetli hava yolu şirketinin "çevrim içi ve geleneksel seyahat acentelerinin 'ryanair.com' üzerinden Ryanair uçuşlarını satın alma imkanını etkileyen karmaşık bir strateji uyguladığı" tespitinin yapıldığı kaydedildi.

Şirketin özellikle bu satın alımları engellediği, zorlaştırdığı, ekonomik ya da teknik açıdan daha külfetli hale getirdiği ifade edilen açıklamada, bu uygulamaların seyahat acentelerinin rekabet gücünü hem doğrudan hem de dolaylı olarak zayıflattığını, bunun da tüketicilere sunulan turizm hizmetlerinin kalitesini ve çeşitliliğini azalttığı vurgulandı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de Ryanair'in, İtalya Rekabet Kurumunun bu ceza kararını "garip ve temelsiz" olarak nitelediği ve de cezaya ivedilikle itiraz etme kararı aldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Ekonomi
