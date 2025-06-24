Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor
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İsrail-İran savaşı nedeniyle 10 günde çok sert yükselen petrol fiyatları, dün akşamdan itibaren sert düşüşe geçti. Ateşkes duyurusuyla birlikte fiyatlar, savaş öncesi 67-68 seviyelere döndü. Petroldeki hızlı geri çekilmenin akaryakıta indirim olarak yansıyacağı ifade ediliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a dönük saldırılarıyla birlikte sert yükselen petrol fiyatları geri çekildi.

Geçen ay 60 doların altı seviyeleri gören ve 12 Haziran'da 69 dolar seviyesinde olan ancak 13 Haziran sabahı başlayan savaşla birlikte 79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dün İran'ın Katar'daki ABD üssüne sınırlı saldırısının ardından düşüşe geçti. Dün gece gerilimin azalacağı beklentisiyle 78 dolardan 70 dolara doğru sert düşüş yaşayan petrol fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile İran'ın ateşkes anlaşması yaptığını duyurmasıyla bu sabah 67 dolara kadar geriledi.

AKARYAKITA İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki düşüşün kalıcı olması durumunda önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

ZAM YAĞMURU YAŞANMIŞTI

Motorin ve benzin fiyatlarına son iki haftada üst üste zamlar gelmişti. Motorinin litre fiyatı, savaş öncesinde İstanbul'da yaklaşık 46,27 TL iken, 10 günde üst üste gelen zamlarla 54,71 TL'ye kadar yükselmişti. 10 günlük zam oranı yüzde 18'i aşmıştı. Motorin fiyatına dün gece ise 1 lira 66 kuruş indirim geldi.

Benzin fiyatı ise 10 günde yaklaşık yüzde 10'luk artışla 46,96'dan 51,49 TL'ye kadar yükseldi. Petrol fiyatlarında dün geceden bu yana yaşanan düşüşün kalıcı olması durumunda, akaryakıtta önümüzdeki günlerde indirimler yaşanacak.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFetullah Uluca:

Düştü de bizde niye yükselince düşmüyor batmış bitmişiz

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Pandemi oldu der reis konu kapanir nasilsa alkislayan suru sahibi.

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Pompayı beklemeyin onlar sadece zam yaparlar indirim yapmazlar.

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Haber YorumlarıFerhat Sezer:

Reis bizim geri vitesimiz olmaz hep ileri demiş

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Haber YorumlarıAlperen Güneş:

petrol son yılların en düşük seviyesine düştüğünde Türkiye'de kuruş kuruş düşüyor fakat varil fiyatı en düşükten biraz yükselince zam yağmuru oluyor Ve 5 tl zam yapıp 1.30 kuruş indirim yaparlar sonra haberlerde motorinde dev indirim haberleri çıkar.

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