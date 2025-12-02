YEKA RES-2025'te 6 projeye 75 başvuru yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının rüzgar enerjisi santrallerine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA RES) yarışmasında 6 proje için 75 başvuru yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, YEKA RES-2025 yarışmalarının teklif aşaması büyük katılımla gerçekleşti.

Bu kapsamda, toplam 1150 megavat kapasiteli 6 yarışma için 30 şirketten 75 teklif alındı.

Açıklamada, "YEKA-RES yarışmalarını da kısa bir süre içerisinde tamamlayacak, santrallerimizi en hızlı şekilde devreye alacağız." ifadesine yer verildi.