TÜREB Başkanı Erden, 2026'nın rüzgarda uygulama ve sonuç alma yılı olacağını bildirdi Açıklaması

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, 2025'in rüzgar enerjisi sektöründe izin süreçleri ve yatırımlar için hazırlık yılı olduğunu belirterek, "Bu yılın bir uygulama ve sonuç alma, rüzgar santrallerini devreye alma, sanayide gelişme yılı olacağını öngörüyoruz." dedi.

Erden, basın toplantısında sektörün mevcut görünümü ve önümüzdeki dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de toplam elektriksel kurulu gücün 14 bin 700 megavata, mekanik gücün ise 15 bin megavatın üzerine çıktığını belirten Erden, son bir yılda yaklaşık 2 bin megavatlık kurulumun tamamlandığını kaydetti.

Erden, bunun son 15 senenin en yüksek yıllık kurulumu olduğuna dikkati çekerek, "Bir önceki yüksek kurulumumuzu 2020'de 1800 megavat seviyesine ulaşarak başarmıştık." dedi.

Depolamalı rüzgar ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerinin izin süreçlerini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen "süper izin" düzenlemelerine de değinen Erden, orman izinlerinin çok kademeli yapıdan tek kademeye indirildiğini, teknik etkileşim analizleriyle yapı ruhsatları ve denetimlerine ilişkin süreçlerde sadeleşmeye gidildiğini söyledi.

Erden, YEKA'nın en önemli şartının yerlilik olması nedeniyle kapasite artışlarının sanayide de hareketlenmeye sebep olduğunu belirterek, "Sanayimiz de türbinleri, aksamları yerli yapmak üzere yatırımlara girişiyor. Şu an ülkemizde, 2, hatta 3 olacak, kanat fabrikasının hayata geçmesine dönük çalışmalar var. Bu yılın ilk ve ikinci çeyreğinde, bu fabrikaların en azından 2'sinin hayata geçtiğini beraberce duyuracağız." diye konuştu.

YEKA projelerinde kullanılan türbinlerde yüzde 55'in üzerinde yerlilik oranına ulaşıldığını vurgulayan Erden, şöyle devam etti:

"Bu, bizi Avrupa'nın en güçlü 5 rüzgar sanayici ülkesi arasına sokmuş durumda ve bu 2019-2020'den bu yana bu şekilde. Globalde ticari çekişmeleri, ekonomik savaşları, Çin ile Amerika ve Avrupa Birliği arasında yaşanan çekişmeleri ve dünyada rüzgar imalatında Çin'in gücünü dikkate aldığınızda, Türkiye'nin Avrupa ve Batı dünyası için önemli bir türbin ve aksam tedarikçisi olması, hem bugün yadsınamaz bir gerçek hem de bundan sonra bunun kuvvetlenmesi çok daha mümkün."

2 bin megavatlık rüzgar kurulumu, Türkiye'ye 2–2,5 milyar dolar yatırım anlamına geliyor

Erden, 2025'in rüzgar enerjisi sektöründe izin süreçleriyle yatırımlar için bir zemin hazırlama yılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılın bir uygulama ve sonuç alma, rüzgar santrallerini devreye alma, sanayide gelişme yılı olacağını öngörüyoruz. Devreye girecek fabrikalar yanında, ilk depolamalı tesisler devreye girmeye başlayacak. Bunun yanında YEKA projeleri zaten 2024-2025 devreye giriyordu peyderpey, ihaleyi kazanan şirketler tarafından hayata geçiriliyordu. Bu yıl onların da devam edeceğini göreceksiniz."

Deniz üstü rüzgar enerjisine ilişkin çalışmalara da değinen Erden, "Dünya Bankası'yla önemli işbirlikleri yapıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız bu yılın sonuna doğru en kötü ihtimalle, umuyorum bir sonraki seneye kalmaz, ilk deniz üstü rüzgar santrali ihalesinin yarışmasını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Karadeniz'de, Marmara Denizi'nde, Ege Denizi'nde çeşitli teknik çalışmalar yapıldı. Bakanlığımız da uluslararası görüşmelere bu çerçevede devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erden, bu yıl 1000–1500 megavat aralığında yeni rüzgar ihaleleri beklediklerini, önümüzdeki 4-6 yıl boyunca yıllık kurulumların 2 bin megavatın altına düşmeyeceğini belirterek, söz konusu ivmenin 2030'a kadar korunacağını öngördüklerini ve her 2 bin megavatlık rüzgar gücü kurulumunun Türkiye'ye 2–2,5 milyar dolar tutarında yeni yatırım anlamına geldiğini de vurguladı.

Öte yandan Erden, TÜREB'in en önemli etkinliklerinden biri olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin 11–13 Mayıs'ta Ankara'da düzenleneceğini duyurdu. Türkiye'nin BM İklim Konferansı COP31'e ev sahipliği yapacağını da hatırlatan Erden, kongre kapsamında yan etkinlikler planladıklarını sözlerine ekledi.