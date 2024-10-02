Rüya Bayegan'a Yeni İpek Yolu Yaşam Boyu Başarı Ödülü

BGN Grup CEO'su Rüya Bayegan, uluslararası enerji piyasalarındaki kadın liderliğini ilerletme çabalarından dolayı Yeni İpek Yolu Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül, 1 Ekim Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Gulf Intelligence Enerji Pazarları Forumu'nda, ADNOC Trading CEO'su Ahmad Bin Thalith tarafından takdim edildi. Uluslararası seçim komitesi, Rüya Bayegan'a 'küresel enerji piyasalarındaki lider stratejileri ve yenilikçi yönetim anlayışı' nedeniyle bu ödülü verdi. Bu prestijli ödül, her yıl Asya, Orta Doğu ve Afrika'da enerji ve ticaret yollarının dönüşümüne katkıda bulunan küresel liderlere veriliyor. Geçmiş ödül sahipleri arasında Petronas'ın eski üst düzey yöneticisi Arif Mahmood, TotalEnergies'in ticaret biriminin başkanı Thomas Waymel ve BAE'nin ADNOC Grubu CEO'su Sultan Al-Jaber gibi önemli isimler yer alıyor.

Dubai, Cenevre, Houston, Londra, Rotterdam ve Singapur gibi stratejik enerji merkezlerinde 22 lokasyonda faaliyet gösteren Rüya Bayegan'ın liderliğinde şirket, BGN Energy'nin yakın zamanda kurulan orta ve üst akış yatırım birimi, petrol üretimine yatırım yapmanın yanı sıra 2030'a kadar önemli ölçüde yenilenebilir enerji kapasitesi yaratmayı da planlıyor. LPG ticaret birimlerinden birini kurmanın yanı sıra LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve SAF (sürdürülebilir havacılık yakıtı) gibi yeni ticaret alanlarına yatırım yaptı ve karbon giderimi üzerine projeler geliştiriyor.