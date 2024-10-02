Üye Girişi
Haberler

Rüya Bayegan'a Yeni İpek Yolu Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Rüya Bayegan'a Yeni İpek Yolu Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BGN Grup CEO'su Rüya Bayegan, uluslararası enerji piyasalarındaki kadın liderliğini ilerletme çabaları nedeniyle Yeni İpek Yolu Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Ödül, Fujairah'da düzenlenen Gulf Intelligence Enerji Pazarları Forumu'nda takdim edildi.

BGN Grup CEO'su Rüya Bayegan, uluslararası enerji piyasalarındaki kadın liderliğini ilerletme çabalarından dolayı Yeni İpek Yolu Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül, 1 Ekim Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Gulf Intelligence Enerji Pazarları Forumu'nda, ADNOC Trading CEO'su Ahmad Bin Thalith tarafından takdim edildi. Uluslararası seçim komitesi, Rüya Bayegan'a 'küresel enerji piyasalarındaki lider stratejileri ve yenilikçi yönetim anlayışı' nedeniyle bu ödülü verdi. Bu prestijli ödül, her yıl Asya, Orta Doğu ve Afrika'da enerji ve ticaret yollarının dönüşümüne katkıda bulunan küresel liderlere veriliyor. Geçmiş ödül sahipleri arasında Petronas'ın eski üst düzey yöneticisi Arif Mahmood, TotalEnergies'in ticaret biriminin başkanı Thomas Waymel ve BAE'nin ADNOC Grubu CEO'su Sultan Al-Jaber gibi önemli isimler yer alıyor.

Dubai, Cenevre, Houston, Londra, Rotterdam ve Singapur gibi stratejik enerji merkezlerinde 22 lokasyonda faaliyet gösteren Rüya Bayegan'ın liderliğinde şirket, BGN Energy'nin yakın zamanda kurulan orta ve üst akış yatırım birimi, petrol üretimine yatırım yapmanın yanı sıra 2030'a kadar önemli ölçüde yenilenebilir enerji kapasitesi yaratmayı da planlıyor. LPG ticaret birimlerinden birini kurmanın yanı sıra LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ve SAF (sürdürülebilir havacılık yakıtı) gibi yeni ticaret alanlarına yatırım yaptı ve karbon giderimi üzerine projeler geliştiriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Ekonomi Enerji Yaşam

Sinan Ateş davasında karar açıklandı! İşte verilen cezalar

Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar

 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı

 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir

Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablasından ilk sözler
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benazir Aydın ne oldu, iyileşti mi? Batman'da hapşırma nöbeti yaşıyordu Hababam Sınıfı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (BAŞAKŞEHİR RAPID WIEN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Başakşehir Rapid Wien nereden izlenir? Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi 2024! Tek tırnaklı eti hangi markalarda var? 3 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Kova, Aslan, Yengeç, Balık burcu yorumu! 3 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Başakşehir Rapid Wien hangi kanalda? Başakşehir Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? Ayağa kalkmayan CHP milletvekilleri kimler? Saniye Ateş'e kim saldırdı VİDEO yayınlandı mı? Sinan Ateş'in annesine kim yumruk attı? SON DAKİKA: Sinan Ateş'in ailesine saldırı! Sinan Ateş'in ailesine neden saldırıldı? Benfica- Atletico Madrid muhtemel 11'ler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });