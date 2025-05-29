Rusya, Yabancı Bulut Sistemlerine Kısıtlamalar Getirebilir

Rusya, Yabancı Bulut Sistemlerine Kısıtlamalar Getirebilir
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Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, yabancı bulut hizmetlerinin kullanımının kademeli olarak kısıtlanabileceğini söyledi. Bu yorum, Putin'in yabancı şirketlerin 'nefesinin kesilmesi' gerektiği açıklamalarının ardından geldi.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, ülkede faaliyet gösteren yabancı bulut sistemlerine kademeli şekilde kısıtlamalar getirilebileceğini söyledi.

Şadayev, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Microsoft ve Zoom gibi şirketlerin "nefesinin kesilmesi" gerektiğine dair açıklamalarını değerlendirdi.

Putin'in söylediği gibi yabancı servis sağlayıcılarının "nefeslerinin kesileceğini" belirten Şadayev, "Yaklaşımımız, büyük şirketlerde, Rus muadillerin bulunduğu yabancı bulut hizmetlerinin kullanımını kademeli olarak kısıtlamayı değerlendirmektir." dedi.

Rusya'da yüksek politika faizi nedeniyle zorlu ekonomik koşulların bulunduğuna işaret eden Şadayev, bu nedenle bilişim sektöründeki harcamaların azaldığını ve sektörü desteklemek için adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Şadayev, Rusya'dan ayrılan Batılı bilişim şirketlerine hala ödemelerin yapılmasını "garip" bulduğunu da kaydetti.

Putin, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Microsoft ve Zoom gibi hizmetlerin Rusya'da kar elde etmeye devam ettiğini belirterek, "Onların nefeslerinin kesilmesi gerekiyor. Çekinmeden söylüyorum, çünkü onlar da bizi boğmaya çalışıyorlar, karşılık vermeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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