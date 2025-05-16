Rusya ve Ukrayna Barış Müzakereleri Piyasaları Yükseltti

Rusya ve Ukrayna Barış Müzakereleri Piyasaları Yükseltti
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İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna barış müzakereleri sonrası Moskova Borsası ve RTS endeksi değer kazandı. Rus rublesi ise dolar karşısında değer kaybetti.

Rusya'da piyasalar, İstanbul'da gerçekleşen Rusya- Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ardından yükselişe geçti.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,73 değer kazanarak 2.860 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,72 artışla 1122 puana yükseldi.

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 81,6 seviyesinden işlem görüyor.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, bugün İstanbul'da doğrudan müzakereler gerçekleştirdi.

İki ülkenin heyet başkanları, yaptıkları açıklamalarda, müzakerelerin "yapıcı" geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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