Rusya ve IAEA heyetleri Kaliningrad'da bir araya geldi

Ukrayna ziyaretinin ardından Kaliningrad'a gelen Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Uluslararası Nükleer Enerji Ajansı (IAEA) Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi arasında resmi bir görüşme gerçekleşti.

Toplantının ardından Aleksey Likhachev görüşmelerin ana konusunun nükleer ve fiziki güvenliğin sağlanması olduğunu belirtti. Likhachev, "Rosatom'un ana görevi, gerekli olan her şeyi yapmak ve Ukrayna nükleer tesislerinin güvenli işletiminde IAEA'ya yardımcı olmaktır. IAEA'nın devam eden olaylar hakkında kesin bilgiye sahip olmasını sağlamak ve elbette santrallerin uzman ve bakım personelinin en zor koşullarda görevlerini yerine getirebilmesi için her şeyi yapması önemlidir. Bu toplantıda bu konularla ilgili görüş alışverişinde bulunduk ve daha fazla iş birliği ve operasyonel etkileşim yollarını belirledik" dedi.

Rosatom Genel Müdürü Likhachev, "Görüşmelerin sonucunda, bu çalışmaya katkıda bulunan ajansın, ajans yetkililerinin ve tüm delegasyonun üst düzey profesyonelliğinin yanı sıra dengeli ve en önemlisi de olaylara nötr yaklaşımını, nükleer güvenlik konularına olağanüstü dikkat göstermelerini ve bu konudaki çabalarını vurgulamak isterim. Güvenlik, güvenlik, güvenlik. Bu birkaç saat önceki görüşmelerimizde odaklandığımız konuydu" diye konuştu.

"Hepimiz ortak bir çıkara, ortak bir sorumluluğa sahibiz"

IAEA Genel Müdürü Rafael Mariano Grossi de Aleksey Likhachev'e hızlı iş birliği ve ortaklığı için teşekkür ederek, "Dün, Rusya Federasyonu ve özellikle Rosatom Genel Müdürü ile durum hakkında sürekli bir istişare ve fikir alışverişi sürecini sürdürmek için Kaliningrad'a geldim. Sorumluluklarımızın dışında çok önemli bir unsur var. Bir tarafta Rusya Federasyonu, bir tarafta Ukrayna ve uluslararası küresel nükleer kuruluş olan IAEA var ve sorumluluklarımız dışında, içinde bulunduğumuz mevcut zor durumun, bir nükleer kaza nedeniyle hiçbir şekilde kötüleşmemesini sağlamak için hepimiz ortak bir çıkara, ortak bir sorumluluğa sahibiz. Bu, muazzam bir gayret, profesyonellik ve söz konusu duruma net bir profesyonel odaklanma gerektirir. Bay Likhachev'in buradaki varlığının çok önemli olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

IAEA'nın önümüzdeki birkaç gün içinde yürüteceği önemli misyonlar bulunduğunu belirten Grossi, şöyle devam etti:

"Bizim niyetimiz, Ukrayna'daki tesislerle ilgili, konfigürasyonları, önemi, sahip olduğumuz nükleer madde miktarı bakımından çok ve çeşitli olan üzücü olaylar yaşamamamızı sağlamak için Rusya ile bu iş birliğini, bu ortak çalışmayı güçlendirmeyi sürdürmektir. Dolayısıyla bu, çok çaba gerektiriyor. Kaliningrad'dan bağlılığımızı ve çalışmaya devam etme konusunda kararlılığımızı yenilemiş olarak ayrılıyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde birlikte çalışmaya devam edeceğimize eminim."

Ukrayna nükleer tesislerinin güvenliği hakkında da yorum yapan IAEA başkanı, büyük ölçüde durumun kontrol altında olduğunu, ancak iyileştirilmesi gereken şeyler bulunduğunu ve çalışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Toplantıda Aleksey Likhachev, Rusya'nın kilit güvenlik ilkelerine bağlılığını ve IAEA'ya destek sağlamaya hazır olduğunu da yineledi. Taraflar sürekli temas halinde kalma konusunda anlaştı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi