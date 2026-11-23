Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rusya ve Çin, küresel ekonomideki yavaşlama ve ticari gerilimler karşısında ekonomi politikalarında koordinasyonu sürdürme konusunda anlaştı.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov ile Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, Moskova'da düzenlenen 12. Rusya-Çin Mali Diyaloğu toplantısında bir araya geldi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, küresel ekonomideki yavaşlama, ticari gerilimler ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklara dikkat çekilerek, iki ülkenin ekonomi politikalarında işbirliğini sürdüreceği belirtildi.

Bildiride, iki ülkenin bütçe yönetiminde yapay zeka teknolojilerinin kullanılması ve dijitalleşme alanlarında deneyim paylaşımını artıracağı, vergi sistemlerinde de birbirlerinin reformlarından yararlanma imkanlarını değerlendireceği kaydedildi.

Vergi gelirlerinin artırılması için veri analizinden daha fazla yararlanılması ve risk odaklı denetimlerin geliştirilmesinin önemine işaret edilen bildiride, iki ülkenin bu alanlarda işbirliğini güçlendireceği ifade edildi.

Toplantıda konuşan Siluanov ise ikili ticaret hacminin yılın ilk 10 ayında yaklaşık 240 milyar dolara ulaştığını belirterek, iki ülkenin enerji, ulaştırma, sanayi ve yüksek teknoloji alanlarında 90'dan fazla ortak yatırım projesi yürüttüğünü söyledi.

Kaynak: AA