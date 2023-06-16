Rusya ve Çin Arasındaki İşbirliği Küresel Ekonomide İstikrar Etkisi Yaratıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya ile Çin arasındaki büyük ölçekli ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin küresel ekonomide önemli bir istikrar etkisi yarattığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya ile Çin arasındaki büyük ölçekli ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin küresel ekonomide önemli bir istikrar etkisi yarattığını söyledi.

Zaharova, Perşembe günü 26. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu sırasında haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Sözcü, "Mevcut koşullarda bazı ülkeler korumacı uygulamalara gidiyor, gayrimeşru yaptırımlara başvuruyor ve açıkça iktisadi bir savaşı körüklüyorken Moskova ve Beijing ekonomik faaliyetlerde dürüst, adil ve eşit koşulları destekliyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü, "İkili ticareti ve tatbiki ilişkileri güçlendirerek ve küresel ekonominin sürdürülebilir kalkınmasına daha fazla katkı vererek bu ilkeleri ortaklaşa desteklemeye devam edeceğiz" diye ekledi.

Zaharova, Rusya ve Çin'in ticari ve ekonomik işbirliğini ilerletmede başarılı olmasının nedenlerinden birinin, her iki ülkenin de uluslararası hukuka saygı ve kimsenin içişlerine karışmama gibi ortak ilkelere tutunması olduğunu vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)