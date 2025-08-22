Rusya ve Azerbaycan Ekonomik İşbirliğini Güçlendiriyor

Güncelleme:
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azerbaycan ile ortak faaliyetlerin karşılıklı fayda sağladığını, iki ülkenin ulaşım, finans ve enerji gibi alanlarda işbirliğini geliştireceğini söyledi.

Overçuk, Rusya'nın Astrahan şehrinde düzenlenen Rusya ve Azerbaycan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısında konuştu.

İki ülkenin ticaretinde ulusal para birimlerinin payının yüzde 80'e yaklaştığına işaret eden Overçuk, Rusya'nın Azerbaycan'ın toplam dış ticaretinde yüzde 10 paya sahip olduğuna dikkati çekti.

Toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğine dair genel çerçeveyi belirlediklerini aktaran Overçuk, "Rusya-Azerbaycan ilişkileri karşılıklı fayda sağlamaktadır. Önceliklerimiz arasında bölgede ulaşım bağlantısının geliştirilmesi, ödemelerde bağımsız finansal mimarinin güçlendirilmesi, enerji sektöründe işbirliği, endüstriyel işbirliğinin geliştirilmesi yer alıyor." dedi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev de toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya ile ekonomi alanındaki işbirliğinin devam etmesine hazır olduklarını kaydetti.

Turizm alanında işbirliğini güçlendirmek istediklerini belirten Mustafayev, Azerbaycan'ın Rusya'daki yaklaşık 80 kuruluşla ekonomik bağlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
