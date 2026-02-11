Haberler

Rusya'da Toyota ve Volkswagen'in eski fabrikalarında üretime başlanması planlanıyor

Güncelleme:
Rusya Sanayi Bakanı Anton Alihanov, Toyota ve Volkswagen'in eski fabrikalarında bu yıl üretime başlanacağını açıkladı. Ülke otomobil pazarında yerli üretim modellerin payının arttığı belirtildi.

Rusya Sanayi Bakanı Anton Alihanov, Toyota ve Volkswagen'in Rusya'daki eski fabrikalarında bu yıl üretime başlanacağını açıkladı.

Alihanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, ülkedeki otomobil piyasasında yerli üretim modellerin payının yüzde 56'ya çıktığını söyledi.

Yabancı otomobil şirketlerinin ayrıldığı fabrikalarda üretimi önemli oranda artırdıklarını anlatan Alihanov, söz konusu tesislerde geçen yıl 368 bin otomobilin üretildiğini kaydetti.

Toyota'nın St. Petersburg'da ve Volkswagen'in Nijnıy Novgorod'daki eski fabrikalarına ilişkin konuşan Alihanov, "Bu yıl kalan iki tesisteki üretimi yeniden başlatmayı planlıyoruz." dedi.

Rus otomobil sektörü, yüksek politika faizi, yaptırımlar ve Çinli üreticilerle artan rekabetle ortaya çıkan krizi atlatmaya çalışıyor.

Ukrayna savaşı öncesinde Toyota, Volkswagen, BMW, Skoda ve Audi gibi otomobiller ülkede satılan en popüler markalar olurken bunlar yerlerini Çinli Chery, Geely ve Voyah gibi markalara bırakmıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
