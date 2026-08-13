Rusya'nın petrol ihracat geliri temmuzda %12,5 düştü

Rusya'nın petrol ve petrol ürünleri ihracat geliri, temmuzda önceki aya göre yüzde 12,5 azalarak 13,76 milyar dolara geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ağustos ayına ilişkin Petrol Piyasası Raporu'na göre, Rusya'nın petrol ve petrol ürünleri ihracatı temmuzda hazirana kıyasla günlük 630 bin varil azalarak 6,97 milyon varile düştü.

Geçen ay, ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir bir önceki aya kıyasla yaklaşık 2 milyar dolar azalarak 13,76 milyar dolara gerilerken, böylelikle ihracat gelirleri aylık bazda yüzde 12,5 düştü.

Temmuzda, Rusya'nın ham petrol ihracatı önceki aya göre günlük 200 bin varil azalarak 5,6 milyon varile, petrol ürünleri ihracatı da günlük 430 bin varil düşüşle yaklaşık 1,4 milyon varile geriledi.

Ham petrol ihracatından elde edilen gelir hazirana göre 1,11 milyar dolar azalarak 11,11 milyar dolara, petrol ürünleri ihracat geliri de 860 milyon dolar düşüşle 2,64 milyar dolara indi.

IEA, ihracattaki düşüşte Rus enerji altyapısına yönelik saldırıların rafineri faaliyetleri ve ürün arzını kısıtlamasının, gelirlerdeki gerilemede ise ihracat hacmindeki azalmanın yanı sıra petrol fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğuna işaret etti.

Rapora göre, Rusya'nın Ural petrolünün Primorsk Limanı'ndaki varil fiyatı temmuzda hazirana göre 3,97 dolar azalarak 57,18 dolara geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığı, ülkenin petrol ve doğal gaz gelirlerinin bu yılın ocak-temmuz döneminde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 16,8 azalarak 4,6 trilyon rubleye (yaklaşık 55,1 milyar dolar) gerilediğini bildirmişti.

Kaynak: AA