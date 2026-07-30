Rusya’nın Leningrad bölgesinde Wildberries depolarındaki yangınlar 1500 satıcıyı etkiledi
Rusya'nın Leningrad bölgesinde e-ticaret platformu Wildberries’e ait depolarda çıkan yangınlar nedeniyle yaklaşık 1500 satıcının zarara uğradığı bildirildi.
Rusya'nın Leningrad bölgesinde e-ticaret platformu Wildberries'e ait depolarda çıkan yangınlar nedeniyle yaklaşık 1500 satıcının zarara uğradığı bildirildi.
Leningrad Valisi Aleksandr Drozdenko yaptığı yazılı açıklamada, bölgede Wildberries depolarına Ukrayna tarafından gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırılarını değerlendirdi.
Meydana gelen zararın önemli boyutta olduğunu belirten Drozdenko, "Yangınlar nedeniyle yaklaşık 1500 satıcı zarara uğradı. Şirket mağdur işletmelere destek sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Drozdenko, bölge yönetiminin de yerel üreticileri destekleyeceğini vurgulayarak, zarar gören işletmelere sermaye ihtiyaçlarını karşılamaları için düşük faizli kredi verilebileceğini kaydetti.
Ukrayna, Rus e-ticaret platformu Wildberries'e ait tesislere son dönemde yoğun saldırılar düzenliyor. Leningrad bölgesindeki depolar da 24 Temmuz'da İHA saldırısına uğramıştı.