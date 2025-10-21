Haberler

Rusya'nın İhracatında Dost Ülkelerin Payı Yüzde 85'e Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, 'dost ülkelerin' ihracattaki payının yüzde 85'e ulaştığını belirtti ve 'dost olmayan ülkelerin' de ürünleri almaya devam ettiğini ifade etti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ihracatta "dost ülkelerin" payının yüzde 85'e çıktığını belirterek, "Dost olmayan ülkeler de ürünlerimizi almaya devam ediyor." dedi.

Mişustin, başkent Moskova'da düzenlenen "Made in Russia" adlı forumda konuştu.

Rusya'nın uluslararası ticaretteki görünümüne ilişkin değerlendirmede bulunan Mişustin, ülkesinin uluslararası ticarette "daha fazla gelecek vadeden" Asya, Afrika ve Latin Amerika gibi ülkelere odaklandığını dile getirerek, "Bu bölgelere ihracat son 4 yıldır istikrarlı şekilde artıyor. Dost ülkeler, 2021'de toplam ihracatımızda yüzde 44 paya sahipken, bu oran yüzde 85'e çıktı." ifadesini kullandı.

Mişustin, Rusya'nın "dost olmayan ülkeler" olarak tanımladığı ülkelerle ticaretine ilişkin ise şunları ifade etti:

"Dost olmayan ülkeler de ürünlerimizi almaya devam ediyor. Enerji kaynakları, gübre, nükleer yakıt, metaller, deniz ürünleri ve daha fazlasını alıyorlar. Sadece bu yılın ilk yarısında bu alımlara 25,5 milyar dolardan fazla harcadılar."

Rusya'nın uluslararası ticaretinde yerel para birimlerinin payının yüzde 50'yi aştığına dikkati çeken Mişustin, enerji dışı ihracatı 2035'e kadar 2023'e kıyasla yüzde 66 artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
KKTC, Türkiye'ye bağlanıp 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş

KKTC, 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.