Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri 2025'te yüzde 24 azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol ve doğal gaz gelirlerinin 2025'te önceki yıla göre yüzde 24 azalarak 8,5 trilyon rubleye (yaklaşık 108,2 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl petrol fiyatlarının gerilemesi ve rublenin yabancı para birimleri karşısında değer kazanması nedeniyle ülkenin enerji ihracat gelirlerinin düştüğü belirtildi.

Petrol ve doğal gaz gelirlerinin 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 24 azalarak 8,5 trilyon rubleye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, geçen ay da petrol ve doğal gazda planlanandan daha fazla gelir kaybı yaşandığı ifade edildi.

Batılı ülkeler, Rus petrol ve doğal gaz sektörüne kapsamlı yaptırımlar uygularken, Rusya da enerji ihracatı için başta Asya olmak üzere farklı bölgelerde alternatif pazarlardaki payını artırmaya çalışıyor.

G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.

Bu kapsamda, Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda G7 ve AB ülkelerindeki şirketler, bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamıyor. Söz konusu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekiyor.

Söz konusu tavan fiyat sınırı Temmuz 2025'te 47,6 dolara düşürülmüştü.