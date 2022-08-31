Rusya'nın e-ticaret şirketi Ozon Türkiye'ye geliyor

Şirket Türkiye'de açacağı ofis ile Rus tüketicilerin platform üzerinden Türk satıcılardan doğrudan ürün satın almasına olanak sağlayacak. Rusya, Ukrayna ile savaş sonrası birçokdevletin yaptırımlarına maruz kalmıştı. Rusya'ya yaptırım uygulamayan Türkiye'nin de Rusya ile ticari ilişkileri gelişmeye devam ediyor.

SATIŞLAR ÜÇ KATINA ÇIKTI

Ozon tarafından dün yapılan açıklamada, "Ozon Türk satıcıların ürünlerine karşı artan talebi görüyor ve piyasada pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. 2022'nin ilk yarısında Türk satıcıların sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat yükselirken, Türkiye'den Rusya'ya satışı gerçekleştirilen ürünlerin sayısı da üç katına çıktı" ifadelerine yer verildi.

1 MİLYAR DOLAR YATIRIM ALMIŞTI

Wildberries şirketi ile birlikte Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Ozon, 2020'nin sonunda Nasdaq'ta ilk halka arzını gerçekleştirirken 1 milyar dolar yatırım almış ve Rusya'nın başka şirketleri için de kısa süren bir yüksek yatırımlı halka arz dönemi başlamasında pay sahibi olmuştu.