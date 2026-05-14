Rusya'nın dış ticaret fazlası ilk çeyrekte yüzde 11,6 azaldı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 azalarak 30,3 milyar dolara geriledi. İhracat sabit kalırken ithalat arttı. Asya ülkeleriyle ticaret yükselirken Avrupa ile düşüş yaşandı.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin dış ticaret hacmi ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2,5 artışla 164,1 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde, ihracat yıllık bazda önemli oranda değişmeyerek 97,2 milyar dolar seviyesinde kalırken, ithalat yüzde 6,3 artışla 66,9 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın ihracatında en büyük payı yüzde 52,1 ile mineral ürünler alırken, ithalatında makine, ekipman ve ulaştırma araçlarının payı yüzde 45,9 seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın Asya ülkeleriyle ticaret hacmi yüzde 4,6 artarken, Avrupa ülkeleriyle yüzde 0,8 azaldı.

Rusya'nın dış ticaret fazlası martta ise şubata kıyasla artış kaydederek 13,9 milyar dolara yükseldi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'nın dış ticaretinde son yıllarda Avrupa'nın payı azalırken, Asya ülkelerinin payı artıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
