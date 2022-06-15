'Rusya'nın Davosu' yaptırımların gölgesinde kapılarını ziyaretçilere açtı

" Rusya'nın Davos'u" olarak nitelendirilen, ülkenin en önemli uluslararası etkinliği sayılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) başladı.

Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar uyguladığı Rusya'daki forum kapsamında çok sayıda Rus ve yabancı yetkili çeşitli konuşmalar yapacak.

Bu yıl 25'incisi düzenlenecek foruma ağırlıklı katılımın ise, geçen yıllara kıyasla yabancı temsilciler yerine Rus temsilciler tarafından gerçekleştirildiği görülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de 17 Haziran'da katılacağı oturumda ekonomiye ve siyasete ilişkin geniş değerlendirmeler yapması bekleniyor.

Kremlin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev in de katılacağı SPIEF'te Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de video mesajlar göndereceğini duyurmuştu.

18 Haziran'a kadar sürecek SPIEF'in bu yılki ana teması 'Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar' şeklinde belirlenmişti.