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Rusya'nın federal bütçe açığı 6 trilyon rubleyi aştı

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Rusya'nın federal bütçe açığı, 2025 yılının ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 6,01 trilyon rubleye (yaklaşık 81,4 milyar dolar) yükseldi. Petrol ve doğal gaz gelirlerindeki düşüş ile savunma harcamalarındaki artış açığı tetikledi.

Rusya'nın federal bütçe açığı, bu yıl ocak-mayısta, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 98 artışla 6,01 trilyon rubleye (yaklaşık 81,4 milyar dolar) çıktı.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, federal bütçe gelirlerinin ocak-mayısta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 artarak 14,78 trilyon rubleye yükseldiği bildirildi.

Bu dönemde bütçe giderleri yüzde 17 artışla 20,79 trilyon rubleye yükselirken, federal bütçe açığı da yüzde 98 artarak 6,01 trilyon rubleye çıktı.

Ülkenin petrol ve doğal gaz gelirleri, yılın ilk aylarındaki düşük petrol fiyatlarının etkisiyle ocak-mayıs döneminde yüzde 29,8 azalarak 2,98 trilyon rubleye gerilerken, petrol ve doğal gaz dışı gelirler ise yüzde 12,4 artışla 11,8 trilyon rubleye ulaştı.

Rusya'da bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde arttı.

Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar da ülkenin petrol ve doğal gazda Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybetmesine yol açtı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
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