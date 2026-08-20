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Rusya'nın altın rezervleri 3,5 yılın en düşüğünde

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Rusya'nın altın rezervleri, yıl başından bu yana 1,6 milyon ons azalarak 31 Temmuz itibarıyla 73,2 milyon onsa geriledi; bu, Ocak 2020'den beri en düşük seviye. Bütçe açığı yüzde 32,3 artarken, satışların açığı kapatmak için kullanılabileceği belirtiliyor.

??????? Rusya'nın altın rezervleri yıl başından bu yana yaklaşık 1,6 milyon ons azalarak 31 Temmuz itibarıyla 73,2 milyon ons seviyesine geriledi. Bu, Ocak 2020'den bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Rusya Merkez Bankasının açıkladığı verilere göre, ülkenin altın rezervleri yıl başındaki yaklaşık 74,8 milyon ons seviyesinden temmuz sonunda 73,2 milyon onsa indi.

Böylelikle Rusya'nın altın rezervleri yedi aylık dönemde yaklaşık yüzde 2,1 azalarak Ocak 2020'den bu yana görülen en düşük rezerv seviyesine geriledi.

Rusya Maliye Bakanlığı verilerine göre, ülkenin federal bütçe açığı bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artarak 6,5 trilyon rubleye (yaklaşık 79 milyar dolar) yükselmişti.

Ülkenin bütçe giderleri, özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli ölçüde artarken, analistler, altın satışlarının bütçe açığını kapatmak üzere kullanılabileceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA
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