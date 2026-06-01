Rusya Merkez Bankası yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları uzattı

Rusya Merkez Bankası, yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaları 6 aylığına uzattı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, yurt dışına para transferine yönelik kısıtlamaların 7 Aralık 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Rusya'da yaptırımlar nedeniyle Mart 2022 itibarıyla yurt dışına yapılacak para transferlerine çeşitli kısıtlamalar getirilmişti.

Buna göre, dost olmayan ülkelerden yerleşik olmayanlar, yurt dışına para transferi gerçekleştiremiyor.