Rusya Merkez Bankası, Euroclear'a karşı Rus mahkemesinde dava açıyor

Rusya Merkez Bankası, Rus varlıklarının dondurulmasından ötürü uğradığı zarar nedeniyle Belçika merkezli Euroclear'a karşı Rus mahkemesinde dava açacağını bildirdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Rus varlıklarını donduran Euroclear'ın Rusya Merkez Bankası'na yönelik yasa dışı eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Avrupa Komisyonu'nun da Rus varlıklarını doğrudan veya dolaylı kullanmaya yönelik girişimlerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, verilen zararın tazmini için Moskova Tahkim Mahkemesi'ne Euroclear aleyhine dava dilekçesi sunacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya Merkez Bankası'na ait nakit ve menkul kıymetlerin yönetilememesi nedeniyle Euroclear'ın eylemlerinin maddi zarar verdiğinin altı çizildi.

Rusya Merkez Bankası, bugün yaptığı bir başka açıklamada, Rus varlıklarını doğrudan ve dolaylı kullanılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve gerekli hukuki adımları atacağını bildirmişti.