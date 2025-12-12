Haberler

Rusya Merkez Bankası, Euroclear'a karşı Rus mahkemesinde dava açıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Merkez Bankası, Rus varlıklarının dondurulmasından dolayı Belçika merkezli Euroclear'a karşı Moskova Tahkim Mahkemesi'nde dava açacağını duyurdu. Banka, Euroclear'ın yasa dışı eylemlerde bulunduğunu ve bunu uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendiriyor.

Rusya Merkez Bankası, Rus varlıklarının dondurulmasından ötürü uğradığı zarar nedeniyle Belçika merkezli Euroclear'a karşı Rus mahkemesinde dava açacağını bildirdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Rus varlıklarını donduran Euroclear'ın Rusya Merkez Bankası'na yönelik yasa dışı eylemlerde bulunduğu kaydedildi.

Avrupa Komisyonu'nun da Rus varlıklarını doğrudan veya dolaylı kullanmaya yönelik girişimlerde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Rusya Merkez Bankası, verilen zararın tazmini için Moskova Tahkim Mahkemesi'ne Euroclear aleyhine dava dilekçesi sunacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya Merkez Bankası'na ait nakit ve menkul kıymetlerin yönetilememesi nedeniyle Euroclear'ın eylemlerinin maddi zarar verdiğinin altı çizildi.

Rusya Merkez Bankası, bugün yaptığı bir başka açıklamada, Rus varlıklarını doğrudan ve dolaylı kullanılmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve gerekli hukuki adımları atacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü itilerek düşmüş

Bilirkişi raporuyla ses kayıtları örtüştü! Güllü'nün ölümü kaza değil
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 4 isme "Güle güle" dedi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title