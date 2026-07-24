Rusya'dan faiz indirimi, enflasyon tahmininde yükseltme

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 14'e indirmelerine rağmen 2026 sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 6 ila 7'ye yükselttiklerini söyledi.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankasının politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 14'e indirme kararının ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.

Fiyat artış hızındaki son yükselişi geçici gördüklerini ifade eden Nabiullina, "Sürdürülebilir enflasyon göstergelerine ilişkin değerlendirmemiz halen yüzde 4-5 aralığında bulunuyor." dedi.

Haziranda enflasyonun hızlandığını belirten Nabiullina, bunda akaryakıt piyasasındaki gelişmeler ve meyve, sebze fiyatlarının yeniden yükselmesinin etkili olduğunu söyledi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın mal ve hizmet fiyatlarının geniş bir bölümüne yayılmaya başladığını dile getiren Nabiullina, "Akaryakıtta yaşanan fiyat artışı ve bunun diğer ürünlere yansıması nedeniyle bu yıl sonuna yönelik enflasyon tahminimizi yüzde 6 ila 7'ye yükselttik." ifadesini kullandı.

Para politikasındaki gevşemenin kademeli ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Nabiullina, "Enflasyondaki hızlanma ve bütçenin daha destekleyici hale gelmesi daha yüksek bir politika faizi patikasını gerektiriyor." dedi.

Politika faizinin yıl geneli için öngörülen ortalama seviyesinin yüzde 14,5-14,6'ya, gelecek yıl için ise yüzde 10,5-12,5'e yükseltildiğini belirten Nabiullina, şirketlerin üretim kapasitelerini 2026 sonuna kadar yeniden devreye alacağını varsaydıklarını ifade etti.

Politika faizinin yeniden artırılması ihtimalini tamamen dışlamadıklarını söyleyen Nabiullina, "Koşullar değişirse fiyat istikrarını sağlamak için gerekli seviyeye kadar faiz artırırız ancak şimdiden önleyici şekilde faizi yukarı çekmek için bir gerekçe görmüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA