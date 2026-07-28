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Oreşkin: Altın alımları Batı finansından kopuşun işareti

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Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, merkez bankalarının artan altın alımlarının Batı finans sisteminden uzaklaşmanın bir belirtisi olduğunu belirtti. Yaptırımların G7 para birimlerine güveni azalttığını ve dünyanın çok kutuplu bir yapıya geçtiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, merkez bankalarının altın alımlarını hızla artırmasının Batı finans sisteminden uzaklaşmanın belirtilerinden biri olduğunu söyledi.

Oreşkin, Rusya Federal Gençlik Ajansı tarafından Moskova'da düzenlenen "Anlamlar Bölgesi" adlı forumda yaptığı konuşmada, küresel finans sistemi ve yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaptırımların yoğun biçimde kullanılmasının, uygulayan ülkelere yönelik güvensizliği artırdığını vurgulayan Oreşkin, "Herkes, G7 ülkelerinin para birimlerinde rezerv ve varlık biriktirmenin çok riskli olduğunu anladı." dedi.

Oreşkin, "Merkez bankalarının 2022'de küresel ölçekte altın alımlarını hızla artırdığı açıkça görülüyor. Bu, Batı finans sisteminden uzaklaşmanın belirtilerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

Dünyanın çok kutuplu bir yapıya geçtiğini belirten Oreşkin, yeni güç merkezlerinin ortaya çıktığını, önceki merkezlerin ise etkisini kademeli bir şekilde kaybettiğini ifade etti.

Rusya'nın "dört büyük egemenlik merkezinden biri" olduğunu savunan Oreşkin, Batılı ülkelerin yaptırımlar yoluyla Rusya'yı izole etme girişimlerinin ise sonuçsuz kaldığını söyledi.

Kaynak: AA
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