Gıda krizinde olumlu gelişme! Tahıl yüklü ilk vagonlar Ukrayna'dan yola çıktı - Haberler

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Gıda krizinde olumlu gelişme! Tahıl yüklü ilk vagonlar Ukrayna'dan yola çıktı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Savaşın gıda sektörünü etkilemesinin ardından Ukrayna'daki tahılların dışarıya ihraç edilmesi uluslararası görüşmeler devam ederken Rus kontrolü altındaki Melitopol şehrinde olumlu bir gelişme yaşandı. Tahıl yüklü 11 vagon, Kırım'dan geçerek Orta Doğu'ya ulaşmak üzere yola çıktı. Rus yetkili ayrıca açıklamasında, "Türkiye ile ana sözleşmeler yapılıyor" dedi

Avrupa'nın tahıl deposu olan Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş, enerjinin ardından gıda sektörünü de etkiledi. Ukrayna'daki tahılların dışarıya ihraç edilmesi uluslararası görüşmeler devam ederken Rusya kontrolü altındaki Melitopol şehrinde olumlu bir gelişme yaşandı.

Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Melitopol şehrinden tahıl yüklü ilk vagonların yola çıktığı açıklandı.

Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Tahıl yüklü 11 vagonun Melitopol'den Kırım'a doğru yola çıktığını gurur ve sevinçle bildiririm. Yakın gelecekte bu teslimatların yüzlerce kat artacağı öngörülebilir" ifadeleri kullanıldı.

Rus yetkili ayrıca açıklamasında, "Türkiye ile ana sözleşmeler yapılıyor. Tahıl yüklü trenlerin Kırım'dan geçerek, Orta Doğu'ya ulaşmalarını umuyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zaporijya Ukrayna Kırım Rusya Dünya Ekonomi Haberler

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