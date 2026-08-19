Haberler

Rusya akaryakıt ithalatına başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, iç piyasada artan talebi karşılamak için akaryakıt ithalatına başladıklarını, düşük sınıf yakıt üretimine izin verildiğini ve durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkede iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla ithalata başladıklarını bildirdi.

Novak, Rus devlet kanalı Vesti'ye yaptığı açıklamada, Rusya'da sorun yaşanan akaryakıt piyasasındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İç piyasaya ilave yakıt sağlanması için gerekli düzenlemelerin kabul edildiğini belirten Novak, "Şu anda ithalat başladı. Ayrıca Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 gibi daha düşük sınıftaki yakıtların üretilebilmesi için gerekli düzenlemeler kabul edildi." dedi.

Novak, ülkede iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak yeterli yakıt bulunduğunu ancak yüksek talebin tüketimi yaklaşık yüzde 20 ila 30 artırdığını kaydetti.

Piyasadaki durumun yeniden zorlaştığına işaret eden Novak, "Hükümet durumu sürekli yakından takip ediyor. Şirketler ve bölgelerle birlikte gelişmeleri günlük olarak izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Novak, bazı petrol rafinerilerinin kısa süre içinde bakım çalışmalarını tamamlamasını ve durumun iyileşmesini beklediklerini söyledi.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya'da geçen ay hafifleyen akaryakıt sorunu yeniden derinleşirken, ülkenin çeşitli bölgelerinde benzine erişim giderek zorlaşıyor.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınırken, ülkenin birçok bölgesinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanmaya başlamıştı.

Rus hükümeti dizel yakıt ve benzin ihracatını da yasaklamıştı.

Kaynak: AA
İstanbul'da deprem mi oldu? Vatandaşlar Kandilli'nin sitesine akın etti

İstanbul'da peş peşe deprem! İşte merkez üssü ve şiddeti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan ABD'ye Avrupa'da misilleme tehdidi

İran savaşı Avrupa'ya taşıyor! Hedeflerinde komşumuz da var

Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı

Bu takımı kim durduracak? Süper Lig'i ilk haftadan salladılar

Aziz Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasındaki loca savaşında mahkeme kararını verdi

Mahkeme kararını verdi! İşte davayı kazanan taraf

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Alihan Kuriş'in oyunu deşifre oldu: Takibe yakalanmamak için...

Alihan Kuriş'in oyunu deşifre oldu: Takibe yakalanmamak için...