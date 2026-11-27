Rusya iç gıda piyasası için karabuğday ihracatını 6 ay süreyle yasakladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rus hükümeti, iç gıda piyasasında istikrarı korumak için karabuğday ihracatını 6 ay süreyle yasakladı. Yasak, kararnamenin yayımından 24 saat sonra başlayacak; Avrasya Ekonomik Birliği üyelerine ihracat ile insani yardım ve hükümetler arası sevkiyatlar muaf olacak.
Rus hükümeti, ülkenin iç gıda piyasasında istikrarın korunması amacıyla karabuğday ihracatını 6 ay süreyle yasaklama kararı aldı.
Rus hükümetinden yapılan açıklamada, iç gıda piyasasında istikrarın sürdürülmesi amacıyla karabuğday ihracatına yönelik yeni bir kararnamenin imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, " Rusya'dan karabuğday ihracatına yönelik geçici yasak, kararnamenin resmi olarak yayımlanmasından 24 saat sonra yürürlüğe girecek ve 6 ay boyunca geçerli olacak." ifadesi kullanıldı.
Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelere yapılan ihracatın yanı sıra insani yardım ve hükümetler arası anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilen sevkiyatlar yasaktan muaf tutulacak.