Rusya, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu - Haberler

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Rusya, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

AA - Emre Gürkan Abay - Ekonomi
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Rusya, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Finlandiya'ya doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Finlandiyalı doğal gaz şirketi Gasum'un, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadığı belirtildi.

1 Nisan'dan itibaren Rus gazı için ödemelerin rubleyle yapılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, söz konusu ödeme yapılmadığı için Gasum ve Finlandiya'ya yönelik doğal gaz sevkiyatının bugün tümüyle durdurulduğu kaydedildi.

Gazprom, geçen yıl Finlandiya'nın tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 70'ini tedarik etmişti.

Finlandiya şirketi Gasum'dan dün yapılan açıklamada, doğal gazın bugün kesileceği ve şirketin söz konusu duruma hazırlıklı olduğu duyurulmuştu.

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO da geçen hafta, ödeme alamadığı gerekçesiyle Finlandiya'ya artık elektrik sağlamayacağını açıklamıştı.

AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi

Finlandiya, Doğalgaz, Gazprom, Rus, Ekonomi, Haberler

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