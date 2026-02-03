Haberler

Rusya ekonomide bu yıl yüzde 1-1,3 büyüme bekliyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 1 büyüdüğünü ve bu yıl yüzde 1 ila 1,3 büyüme beklediklerini açıkladı. Enflasyonun son dönemde önemli ölçüde gerilediğini belirten Novak, 2026 için de olumlu tahminlerde bulundu.

Novak, başkent Moskova'da Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde ülke ekonomisine dair açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl sıkı para ve bütçe politikasıyla enflasyonla mücadele edildiğini anlatan Novak, "2025'te ekonominin yaklaşık yüzde 1 büyüdüğünü tahmin ediyoruz. Geçen yıl enlfasyon yüzde 9,5 iken yıl sonunda yüzde 5,6'ya geriledi." dedi.

Novak, ekonominin bu yıl da istikrarlı bir şekilde büyümesini beklediklerine işaret ederek, "2026'da ekonomik büyümenin yüzde 1 ile 1,3 arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Enflasyonun da yüzde 4,5 seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz." diye konuştu.

Tarım üretiminin geçen yıl 2024'e göre yüzde 5,5 arttığını belirten Novak, sanayi ve imalat üretiminin de söz konusu dönemde yüzde 2,8 büyüdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi
