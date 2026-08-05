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Rusya'dan Düşük Standartlı Benzine Geçici İzin

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Rusya, iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak için Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 sınıfı benzinlerin üretim, ithalat ve satışına 1 Temmuz 2027'ye kadar geçici olarak izin verdi. Bu karar, uzun vadeli çevre politikasında değişiklik anlamına gelmiyor.

Rus hükümeti, iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla çevre standardı düşük Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 sınıfı benzinlerin üretimine, ithalatına ve satışına geçici olarak izin verdi.

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin akaryakıt piyasasına ilişkin aldığı karara yer verildi.

Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 sınıfı benzinlerin üretimi, ithalatı ve satışına 1 Temmuz 2027'ye kadar izin verildiği belirtilen açıklamada, kararın geçici nitelikte olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, kararın iç piyasadaki akaryakıt arzını artırmak amacıyla alındığı ifade edilirken, yakıtlara yönelik uzun vadeli çevre politikasında değişikliğe gidildiği anlamına gelmediği aktarıldı.

Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 sınıfı benzinler, Euro-5'e kıyasla daha yüksek oranda kükürt ve bazı kirletici maddeler içerebildiği için çevre standardı daha düşük yakıtlar arasında kabul ediliyor.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, ülkenin bazı bölgelerinde akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti de benzin ve dizel yakıt ihracatını yasaklamıştı.

Kaynak: AA
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