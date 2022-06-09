Rusya döviz satma zorunluluğunu revize etti - Haberler

Rusya döviz satma zorunluluğunu revize etti Rus ihracatçıların döviz kazançlarının yarısını hükümete satmaya yönelik mecburiyet kaldırıldı. Rus ihracatçıların döviz kazançlarının yarısını hükümete satmaya yönelik mecburiyet kaldırıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus ihracatçılarının döviz kazançlarındaki mecburi yüzde 50 satış oranı iptal edildi. Kararnameye göre, ihracatçıların döviz satma zorunluluğuna ilişkin oranları artık Rus hükümeti nezdinde kurulacak komisyon kararlaştıracak. Batılı ülkelerin Rusya Merkez Bankası'nın rezervlerinin yarısını dondurması sebebiyle, Rusya Maliye Bakanlığı 28 Şubat'ta, Rus ihracatçılarına dış ticaretteki döviz kazançlarının yüzde 80'ini satma zorunluluğu getirmişti. Söz konusu oran, rublenin istikrara kavuşması ve döviz piyasasında yeterli likiditenin tekrar sağlanmasıyla 23 Mayıs'ta yüzde 50'ye düşürülmüştü. AA / Emre Gürkan Abay - Ekonomi Ekonomi Haberler

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